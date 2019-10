Morre piloto do avião que caiu em Belo Horizonte

Allan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, que estava internado em estado gravíssimo no Hospital João 23, em Belo Horizonte, com quase 100% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira.

Ele pilotava o avião que caiu no bairro Caiçara, em Belo Horizonte nesta segunda-feira, deixando três mortos e mais 2 feridos, além dele.

Os outros dois sobreviventes continuam internados em estado grave.

De acordo com moradores do bairro onde caiu o avião, houve ao menos duas explosões no local no momento do acidente.

A aeronave não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo, segundo a Infraero. O modelo Cirrus 20 pertence à empresa Helicon Táxi Aéreo e foi fabricada em 2007. O número máximo de passageiros suportado pela aeronave é de três pessoas, de acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).\

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira vai apurar sobre as causas do acidente.

Em abril deste ano, outra aeronave de pequeno porte caiu na mesma rua. Ela bateu no portão de uma casa e o piloto Francisco Fabiano Gontijo morreu carbonizado.