Mega-Sena milionária: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2.200 da Mega-Sena paga nesta terça-feira (dia 22) um prêmio milionário ao apostador que conseguir acertas as seis dezenas sorteadas. Segundo a previsão da Caixa Econômica Federal, são R$ 21,5 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira são:

11, 15, 28, 36, 43, 55

No concurso do último sábado, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou.

Porém, 29 apostadores chegaram perto e acertaram cinco dezenas (quina). Cada um levou para casa um prêmio de R$ 58.063,07.

Já 3.056 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 787,13.

Nesta semana, a Mega-Sena tem três sorteios. Além desta terça-feira (dia 22), haverá sorteio na quinta (dia 24) e no próximo sábado (dia 26).

