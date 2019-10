Neste mês dá para usar Nota Fiscal para o IPVA

Quem quiser usar créditos da Nota Fiscal Paulista para abater valores a pagar do IPVA 2020 tem até o final deste mês –outubro é o único mês em que essa destinação pode ser realizada.

A opção é feita no site do programa (http://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). Ao entrar no sistema com sua senha, clique na aba “Conta Corrente”, depois “Utilizar Créditos”: aparecerão as opções para crédito em conta corrente, crédito em conta poupança e quitação ou abatimento no valor do IPVA.

Para que o contribuinte consiga fazer esse abatimento, o veículo deve estar no nome dele.

O consumidor poderá escolher quanto do crédito que tem acumulado deseja enviar para o abatimento. Se o valor foi maior do que o necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta corrente da Nota Fiscal Paulista.