Homem rouba ambulância e lança veículo contra pedestres na Noruega

Um homem roubou uma ambulância e lançou o veículo contra pedestres no norte de Oslo, capital da Noruega, nesta terça-feira (22).

Segundo a emissora local NRK, cinco pessoas foram atropeladas, incluindo um casal de idosos e uma mãe que passeava com dois bebês gêmeos no carrinho, mas não há notícias de mortos até o momento.



O agressor, um homem de 32 anos, foi baleado e detido pelas forças de segurança. "Estamos em controle da ambulância roubada", disse a polícia de Oslo no Twitter, acrescentando que o suspeito não corre risco de morrer.

As autoridades também prenderam uma mulher de 25 anos suspeita de envolvimento no ataque e encontraram um fuzil e uma metralhadora na ambulância.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos têm ligações com "ambientes de extrema direita". A Noruega ainda tem viva na memória a lembrança dos atentados terroristas de julho de 2011, quando o ultranacionalista Anders Breivik assassinou 77 pessoas em Oslo e na ilha de Utoya, que recebia um acampamento de jovens sociais-democratas.