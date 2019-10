Caminhão tomba e carga de pedras bloqueia rodovia Raposo Tavares

Um caminhão tombou no fim da manhã desta terça-feira (22) no km 26 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, na Granja Viana.

A carga de pedras caiu na pista e bloqueou a passagem de carros. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ainda não tem mais detalhes da ocorrência.

O trânsito flui somente por uma faixa, segundo relato de ouvintes da rádio Trânsito. Há congestionamento desde o km 23.

Tombamento na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros

Carreta tombou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro / Reprodução/Rádio Trânsito

Ainda no fim da manhã desta terça, ocorreu outro tombamento em rodovia. O acesso no km 33 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro para a SP 046, em Santo Antônio do Pinhal, foi totalmente bloqueado devido ao tombamento de uma carreta.

O veículo transportava garrafas de água, que caíram na pista.

Uma pessoa ficou ferida e o helicóptero Águia foi chamado ao local, segundo o DER. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

Há lentidão apenas no local do acidente.