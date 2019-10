Vídeo mostra exato momento da queda do monomotor em Belo Horizonte; assista

Imagens do circuito do Aeroporto Carlos Prates mostram o exato momento da queda do avião de pequeno porte no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

O monomotor saiu às 8h14 desta segunda-feira. No momento da decolagem, é possível ver uma queimada ao lado do aeroporto que não tem relação com o acidente. Cerca de dez segundos depois, o avião começa a perder força e atinge pelo menos outros veículos que estavam entre as Ruas Minerva e Belmiro Braga. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas.

A queda ocorreu no mesmo local onde um avião caiu em abril deste ano, matando o piloto.

De acordo com a Helicon Taxi Aéreo, que consta como proprietária da aeronave no registro da Anac, o monomotor havia sido vendido em julho para uma pessoa física, mas o processo de transferência ainda não havia sido concluído. O avião estava com as revisões em dia, porém não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo.

Veja o vídeo: