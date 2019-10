Saque do FGTS: Agências da Caixa têm horário ampliado nesta segunda e terça

Com o início da liberação do saque imediato do FGTS para quem não é correntista da Caixa, 2.302 agências do banco funcionam nesta segunda (21) e terça-feira (22) com horário estendido. O trabalhador poderá receber o pagamento, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

A lista das agências com horário especial está no site fgts.caixa.gov.br. Unidades que têm horário de abertura às 10h abrirão às 8h. Aquelas com abertura às 9h começam as atividades uma hora mais cedo e fecham uma hora mais tarde.

As agências que têm horário de abertura às 11h abrirão às 9h. Já as unidades que têm horário de abertura às 8h terão horário de funcionamento estendido em 2 horas.

Veja também:

Com queda de juros, portabilidade de crédito imobiliário cresce 102%; veja simulação

Enem 2019: Dicas de em que se focar nos últimos dias de preparação