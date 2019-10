Refinaria de cocaína desativada tinha estoque de 2,2 toneladas de droga

Mais de duas toneladas de cocaína e p[elo menos 1 tonelada de insumos para refino de droga, como éter e codeína, foram apreendidos neste domingo em ação da polícia civil para desbaratar um laboratório de refino de droga que operava em Nazaré Paulista, cidade do interior paulista localizada na região de Campinas.

Uma denúncia anônima levou os policiais a um sítio isolado no bairro de Sertãozinho, onde a droga era preparada e embalada para abastecer os pontos de tráfico em todo o Estado. Dois homens que estavam no local foram presos por tráfico, mas a polícia acredita que uma quadrilha muito maior operava com base no local.