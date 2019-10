Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira, 21 de outubro

O concurso 5.102 da Quina vai pagar nesta segunda-feira (dia 21) um prêmio de R$ 4,2 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

08, 24, 56, 61, 62

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil: veja os números sorteados nesta segunda-feira, 21 de outubro

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina no sorteio do último sábado, mas 126 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 3.807,58.

Outros 7.933 pessoas fizeram o terno e ganharam, cada um, R$ 90,94.

Clique e veja os números do sorteio anterior.