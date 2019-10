Queda de avião em Belo Horizonte deixa três mortos e três feridos

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após a queda de um avião de pequeno porte caiu próximo ao Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG). A aeronave atingiu quatro carros na esquina das ruas Minerva com Belmiro Braga.

A região, no bairro Caiçara, é residencial. Após a queda, teve início um incêndio com muita fumaça preta. Viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias estão no local – as chamas já foram controladas.

De acordo com moradores, houve ao menos duas explosões no local, que foi isolado. Nos arredores, curiosos observam as chamas do acidente, que aconteceu perto de uma academia.

A aeronave não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo, segundo a Infraero. O modelo Cirrus 20 pertence à empresa Helicon Táxi Aéreo e foi fabricada em 2007. O número máximo de passageiros suportado pela aeronave é de três pessoas, de acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).\

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira vai apurar sobre as causas do acidente. Em abril deste ano, outra aeronave de pequeno porte caiu na mesma rua. Ela bateu no portão de uma casa e o piloto Francisco Fabiano Gontijo morreu carbonizado.