Com queda de juros, portabilidade de crédito imobiliário cresce 102%; veja simulação

De olho no cenário de redução de juros, muita gente que financiou o imóvel a taxas mais altas tem recorrido à portabilidade na tentativa de reduzir o tamanho da dívida. Nos oito primeiros meses deste ano, foram efetivados 1.600 contratos de migração do financiamento para outro banco, 102% a mais que no mesmo período do ano passado.

O engenheiro Osmar Neto, que ainda tem 33 anos para pagar as prestações do apartamento, há dois meses decidiu levar a dívida para outra instituição. “Achei que a disputa de clientes pelos bancos era uma boa janela de oportunidade para procurar outra instituição e reduzir a taxa de juros do meu financiamento”, afirma o engenheiro.

Com as recentes reduções da Selic, que hoje está no piso histórico de 5,5% ao ano, os bancos também mexeram nos juros do financiamento imobiliário. Nos principais bancos do país, as taxas mínimas estão entre 7,30% e 7,99% ao ano mais TR (Taxa Referencial). Em 2017, o juro médio do crédito imobiliário estava em 11% ao ano.

Quando o cliente anuncia o interesse de migrar a dívida precisa entregar todos os documentos pedidos pela instituição que vai receber o débito. E quem procura essa troca, claro, quer pagar menos. Para R$ 300 mil financiados em 2018 a juros de 9,7% ao ano, por exemplo, a parcela seria de R$ 3.320. Se conseguir baixar a taxa para 7,7% ao ano, a prestação cairia para R$ 2.630.

Mas antes de fazer a troca o cliente precisa ficar atento! É preciso pagar uma nova taxa de avaliação e custos de cartório – gastos que podem chegar a R$ 4 mil. E não basta olhar os juros. Nas prestações também incidem outras tarifas e, por isso, é preciso olhar o custo total.

“O que é mais importante lembrar é que tenho que comparar. Vou passar 20, 30 anos pagando essa dívida. Então, R$ 200, R$ 300, R$ 500 ou R$ 1000 vão fazer diferença no final”, afirma Rafael Sasso, especialista em crédito.

Simulação de portabilidade de crédito imobiliário

Condições

Valor de compra e venda: R$ 800 mil

Financiamento atual: R$ 500 mil

Prazo atual: 240 meses

Banco de origem

Taxa de juros em 2016: 11,5% ao ano

Valor da última parcela paga: R$ 6.868,14

Banco de destino

Taxa de juros em 2019: 7,5% ao ano

Valor da última parcela paga: R$ 5.560,63

R$ 1.307,51: Diferença na primeira parcela após a portabilidade

Valor total a ser pago se não houver nenhuma amortização extraordinária:

Banco de origem: R$ 1.109.676,06

Banco de destino: R$ 926.881,61

Diferença: R$ 182.794,45

Custos

Tarifa do banco de destino: R$ 3.100,00

Cartório: R$ 930,00

Taxas mínimas oferecidas pelos principais bancos*

Caixa: 7,50% ao ano + TR**

Banco do Brasil: 7,40% ao ano + TR

Bradesco: 7,30% ao ano + TR

Itaú Unibanco: 7,45% ao ano + TR

Santander: 7,99% ao ano + TR

Fonte: Daniele Akamine, sócia da Akamines Negócios Imobiliários, e bancos

* SFH (Sistema Financeiro Habitacional) e SFI (Sistema de Financiamento

Imobiliário)

** Taxa Referencial