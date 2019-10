Netanyahu renuncia cargo de primeiro-ministro em Israel

Binyamin Netanyahu renunciou, nesta segunda-feira (21), ao cargo de primeiro-ministro em Israel. "Bibi" desistiu da tarefa de formar um governo e deixou ao seu opositor e vencedor das eleições, Benny Gantz, a missão.

O político anunciou ao presidente israelense, Reuven Rivlin, sua intenção em "transferir o mandato o quanto antes para o deputado Benny Gantz".

O desgaste de Netanyahu no cargo começou quando este falhou em formar maioria no governo, após ganhar eleições no pleito de abril. Em seguida, o parlamento israelense foi dissolvido e novas eleições foram convocadas.

No segundo pleito, em 17 de setembro, o partido de Netanyahu acabou com menos cadeiras no parlamento, em derrota por apenas um lugar para o partido Azul e Branco, de seu oponente Benny Gantz. O primeiro somou 32, e o segundo, 33.

No entanto, a tarefa de formar um governo e assumir o posto de premiê foi dada a Netanyahu pelo presidente Rivlin. Segundo ele, "Bibi" teria mais chances de reunir aliados em seu favor.

Após ambos candidatos, Gantz e Netanyahu, apresentarem dificuldades em constituir uma maioria, foi levantada a possibilidade de um governo conjunto, compartilhado entre os dois candidatos. Gantz recusou a possibilidade, recusando aliança com Netanyahu por suas denúncias de corrupção.

"Bibi" deixa o cargo sob investigação em três casos de corrupcão em Israel. Cabe, agora, ao líder do partido Azul e Branco formar um governo nos próximos 28 dias. Caso falhe, Gantz poderá ser substituído por um terceiro nome, convocado pelo presidente, ou ainda passar por um terceiro pleito.