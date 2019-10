Morre vigésima vítima do incêndio no Hospital Badim

Morreu, nesta segunda-feira (21), a vigésima vítima do incêndio que atingiu o hospital Badim, na Zona Norte do Rio, no dia 12 de setembro.

De acordo com a assessoria da unidade de saúde, o paciente de 88 anos, que não teve a identidade divulgada, estava internado no Hospital Israelita, na mesma região.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde o resultado da necrópsia vai identificar se a morte teve relação de fato com o incêndio.

Treze vítimas da tragédia permanecem internadas, sendo 11 pacientes e 2 acompanhantes.