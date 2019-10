Passageiros da CPTM poderão tirar dúvida sobre o INSS na estação Brás

Técnicos da Previdência Social estarão na Estação Brás, da CPTM, entre terça (22) e quinta-feira, das 9h às 15h para esclarecer dúvidas de passageiros que utilizam as linhas 10-Coral e 12-Safira sobre benefícios e serviços do INSS. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Previdenciária e é gratuita.

Segundo a CPTM, em média cerca de 800 pessoas são atendidas em cada plantão de tira-dúvidas.

Serviço:

Programa de Educação Previdenciária – INSS

Local: Estação Brás (linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Datas: de terça (22) a quinta-feira (24)

Horário: das 9h às 15h