Projeto leva prática de fotografia para escolas públicas

Buscando trazer um olhar sensível sobre diversidade a partir de uma abordagem cultural, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Translovato e Usina Cultural apresentam o projeto Novos Olhares, com parceria da ONG ImageMagica.

Durante os meses de outubro e novembro de 2019, o caminhão da fotografia viajará por escolas públicas de cidades do interior de São Paulo – Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Guarulhos – para refletir com os alunos sobre diversidade com oficinas culturais e educacionais.

No projeto, os participantes têm uma atuação bem ativa para que o aprendizado aconteça. E a ferramenta deles é o próprio olhar, através da fotografia.

No projeto, os alunos aprendem algumas técnicas, entram na câmara escura – ambiente dentro do caminhão que simula uma câmera fotográfica gigante – e saem pelo ambiente para fotografar.

Wesley Diego Emes/Divulgação

Junto com a fotografia criada, uma legenda sobre o tema é construída por cada participante. As fotos, por fim, se tornam uma grande exposição nas escolas durante as oficinas.

Os professores também são contemplados nas oficinas. Além de conhecerem mais sobre o próprio ambiente escolar ao observarem as exposições de seus alunos, os professores participam de uma oficina especial, que tem como objetivo incentivar o uso da ferramenta em sala de aula, incluindo a arte no processo de conhecimento.

"A iniciativa vai de encontro com o que acreditamos aqui na escola, que é preparar os alunos para a vida. Quando eles param para fazer o enquadramento de uma foto, eles pensam, analisam e repensam aquilo que acontece na vida deles. Assim, esses jovens se colocam no lugar do outro e refletem sobre o que gostariam que fosse diferente em suas vidas”, contou Rosana Pires Rocha, diretora de uma das escolas que já recebeu um projeto com o caminhão da fotografia em edições anteriores.