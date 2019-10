Enem 2019: Dicas de em que se focar nos últimos dias de preparação

A primeira prova do Enem 2019, o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece daqui a 13 dias, em 3 de novembro, quando acontecem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Veja dicas de em que se focar nesses últimos dias de preparação.

Faça o trajeto ao local de prova

Segundo Marcelo Carvalho, coordenador do Curso Etapa, o estudante deve conhecer bem o trajeto ao local da prova. “Faça o trajeto como no dia da prova, de condução ou de carro”, diz. Locais de prova já podem ser vistos em enem.inep.gov.br.

Gabriel Facchini/Secom

Exercite as habilidades

Mais do que estudar disciplinas, Daniel Perry, diretor do Anglo Vestibulares, recomenda estudar as habilidades exigidas na prova. “Entendimento de texto, análise de fontes, leitura de gráficos, tabelas e conceitos.”

Pexels

Fazer vestibulares anteriores

Carvalho, do Etapa, recomenda que o estudante use vestibulares dos últimos três anos como base de estudo. “Pegue as provas e separe por matérias, identificando os tópicos que mais aparecem e resolvendo as questões para treinar, revisar e otimizar o seu tempo.”

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Manter a rotina de estudos

Se você já está num ritmo de estudos, mantenha. “Não é proveitoso mudar porque não dá resultado, como estudar até de madrugada, porque vai ficar mais cansado e isso é perigoso”, afirma Perry, do Anglo.

Pexels

Nada de chutar as questões

O Enem utiliza o método de TRI (Teoria de Resposta ao Item), que, segundo Carvalho, “se o estudante começa a errar questão fácil e acertar as difíceis, o TRI entende que ele está chutando e isso diminui a nota”, afirma. A dica dele é “responder as mais fáceis primeiro, circulando as difíceis e deixando para o final”.

Pexels

Chegue cedo no dia da prova

Ninguém quer virar meme chegando atrasado nesse Enem. Para isso, Perry recomenda chegar ao local da prova 1 hora antes. “Tem que se planejar para chegar às 12h”, afirma.