Deputado Sergio Souza é alvo de operação da PF por suspeita de lavagem de dinheiro

O deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) é alvo de operação da Polícia Federal, deflagrada nesta segunda-feira (21). Ele é suspeito de lavagem de dinheiro na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara dos Deputados que apurava desvio de recursos de fundos de pensões.

A PF ainda investiga se o parlamentar recebeu propina para não incluir o presidente do Postalis e do Petros na CPI. Ele foi relator da comissão em 2016.

Veja também:

Saque do FGTS: Agências da Caixa têm horário ampliado nesta segunda e terça

Carro derruba poste e bloqueia avenida Atlântica, em São Paulo

Os policiais cumprem 18 mandados de busca e apreensão: cinco no Distrito Federal, seis no Paraná, quatro no Rio de Janeiro e três em São Paulo.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Celso de Melo.