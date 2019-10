Delegado Waldir reconhece Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL

Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara.

O deputado Delegado Waldir (GO) anunciou em vídeo, que vai abrir mão da liderança do partido.

“O meu partido decidiu retirar a ação de suspensão de cinco parlamentares e aceitamos, democraticamente, uma nova lista que foi feita por parlamentares", disse ele.

Na manhã desta segunda-feira (21), uma nova lista do PSL apresentou mudanças que favoreceram a escolha do filho do presidente Jair Bolsonaro.

A lista que pede, agora, Eduardo como líder da bancada do partido tem dois nomes que, na semana passada, estavam no documento que pedia Delegado Waldir (GO) na liderança. São eles Marcelo Brum (RS) e Daniel Freitas (SC)

Os nomes que compõem a lista apresentada por Vitor Hugo nesta Segunda-feira são, segundo ele: Vitor Hugo (GO), Alê Silva (MG), Aline Sleutjes (PR), Bia Kicis (DF), Bibo Nunes (RS), Carla Zambelli (SP), Carlos Jordy (RJ), Caroline de Toni (SC), Chris Tonietto (RJ), Coronel Armando (SC), Coronel Chrisóstomo (RO), Daniel Freitas (SC), Daniel Silveira (RJ), Dr. Luiz Ovando (MS), Eduardo Bolsonaro (SP), Enéias Reis (MG), Filipe Barros (PR), General Girão (RN), General Peternelli (SP), Guiga Peixoto (SP), Helio Lopes (RJ), Junio Amaral (MG), Léo Motta (MG), Luiz Lima (RJ), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP), Marcelo Brum (RS), Marcio Labre (RJ), Ricardo Pericar (RJ) e Sanderson (RS).