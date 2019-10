Fuvest 2020 tem 129 mil inscritos; veja cursos mais e menos concorridos

A Fuvest 2020, vestibular que oferta vagas para a USP (Universidade de São Paulo), terá sua primeira fase realizada no dia 24 de novembro. Neste ano, a organização confirmou 129.148 inscritos, sendo 117.019 candidatos e 12.129 treineiros – aqueles que não concluirão o Ensino Médio neste ano.

Ao final do processo seletivo, que conta com duas fases, a Fuvest irá selecionar 8.137 estudantes para ingressar em uma das 106 carreiras de graduação ofertadas na USP. Outras 2.830 vagas são voltadas ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que usa a nota do Enem 2019, que ocorre nos dias 3 e 10 de novembro. As últimas 113 vagas vão para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento, totalizando 11.147 vagas.

De acordo com a Fuvest, as carreiras mais concorridas para 2020 são os cursos de Medicina de São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto. Na outra ponta, as graduações com menor número de inscritos são Engenharia de Biossistemas (Pirassununga), Biblioteconomia e Ciência da Informação (Ribeirão Preto) e Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (São Paulo, Butantã).

Os locais de prova da Fuvest 2020 serão divulgados no dia 14 de novembro. Depois da prova, a lista com os aprovados para a segunda fase sai no dia 9 de dezembro. Depois, entre 13 e 21 de dezembro, serão realizadas as provas de habilidades específicas – menos para Artes Cênicas, com avaliação entre 8 e 10 de janeiro.

A segunda fase da Fuvest 2020 será nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020. A primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro e a segunda no dia 31 de janeiro. São três chamadas, até 7 de fevereiro, e as vagas remanescentes podem ser pleiteadas a partir do dia 10 de fevereiro.