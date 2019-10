Buscas por vítimas nos escombros de prédio desabado em Fortaleza se encerram

Caminhões e retroescavadeiras são usados na manhã deste domingo (20) para retirar os escombros do Condomínio Edifício Andrea, em Fortaleza, no Ceará.

O prédio desabou na terça-feira (15), matando nove pessoas. A última vítima foi retirada no sábado (19) e é a síndica do prédio, Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos.

Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. O prédio residencial passava por obras momentos antes do desmoronamento e a Polícia Civil investiga as causas da tragédia.