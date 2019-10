Quadrilha invade e rouba terminal de cargas no aeroporto Galeão

A polícia do Rio de Janeiro procura pelos bandidos que invadiram neste sábado (19) o terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, zona norte da capital.

Os criminosos roubaram pacotes com telefones celulares; ainda não informações sobre o valor das mercadorias. Não houve tiroteio e ninguém se feriu.

Segundo as primeiras informações, dois caminhões acessaram o setor, mas a equipe de segurança estranhou a movimentação e intercedeu. Neste momento, os bandidos pegaram os pacotes pequenos que estavam próximos aos veículos e fugiram.

