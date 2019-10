Previsão do tempo: São Paulo tem queda de temperatura em domingo nublado

Ventos frios que sopram do oceano mantém a formação de nuvens no céu da cidade de São Paulo neste domingo (20). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o clima favorece uma maior sensação de frio comparado a este sábado (19).

As temperaturas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ficam entre 15°C e 22°C. O período da manhã ainda deve ter chuviscos, enquanto o resto do dia permanece nublado.

A queda nas temperaturas deve ser sentida também no começo da semana, com segunda e terça-feira (21 e 22) com probabilidade de chuvas. Isso, de acordo com o CGE, é resultado de uma nova frente fria que avança rapidamente do Sul.

Veja também:

Campanha faz testes gratuitos de osteoporose no metrô Paraíso

Quadrilha invade e rouba terminal de cargas no aeroporto Galeão