Outubro Rosa: Alesp abriga de feira de serviços gratuitos para mulheres neste domingo

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) abriga na manhã deste domingo (20) um evento totalmente dedicado às mulheres.

O Workshop Outubro Rosa vai contar com palestra e uma feira com serviços gratuitos para as participantes.

A psicóloga Veruska Ghendov, especializada nas áreas clínica, jurídica e de neuropsicologia, vai falar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Outros serviços de saúde são orientações para prevenção ao diabetes, hipertensão arterial e obesidade.

Além disso, as mulheres poderão aproveitar a feira de serviços gratuitos, com corte de cabelo, maquiagem, limpeza de pele, entre outros.

Workshop Outubro Rosa

9h às 12h

Assembleia Legislativa de São Paulo (Auditório Paulo Kobayashi) – Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera