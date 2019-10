Número de casamentos legais cai no estado de São Paulo

Pelo terceiro ano consecutivo, o número de casamentos legais caiu no estado de São Paulo. Depois de um período de tendência crescente, especialmente de 2003 em diante, nos últimos três anos, o número de casamentos no estado caiu.

De acordo com estatísticas do Registro Civil do Estado de São Paulo, elaboradas pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade), no ano passado, foram feitos 279.899 registros de casamento, quase 12 mil a menos do que em 2017, quando foram contadas 291.943 uniões, o que significou queda de 4%. Em 2016 foram 296.546 registros.

Regulamentadas em 2013, as uniões homoafetivas cresceram 64% entre 2017 e 2018. As uniões legais entre pessoas do mesmo sexo representaram 1,5% do total de casamentos em 2018.

De 2013 até o ano passado, foram registrados no estado de São Paulo 14.715 casamentos de pessoas do mesmo sexo – 57,7% de uniões femininas e 42,3%, masculinas.

A média de idade dos noivos também aumentou nos últimos anos. Em 2017, a média era de 33,9 anos para homens e de 31,3 anos, para mulheres. No ano passado, a média passou para 34,7 anos para os homens e 32,1 anos para as mulheres.