Shoppings realizam feiras de adoção em São Paulo no sábado

Prepare-se para passear no próximo fim de semana e voltar com um novo melhor amigo! No sábado (19), dois shoppings em São Paulo e um na região metropolitana realizarão feiras de adoção em parceria com ONGs (organizações não governamentais).

São eles: Mooca Plaza Shopping, na zona leste, Shopping VillaLobos, oeste, e Shopping Tamboré, em Barueri. Veja a seguir mais detalhes de cada ação:

Mooca Plaza Shopping

Esta é a terceira vez que o shopping realiza um evento de adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell. Cães e gatos abandonados ou resgatados de situações de risco estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados, à espera de uma família para lhe dar amor.

Os requisitos para levar um companheiro de quatro patas são: ter mais de 21 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. Será feita uma entrevista com os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e procedimentos necessários.

Serviço

Data: 19 de outubro, das 10h às 18h

Local: Estacionamento externo, próximo ao Pet Park

Endereço: Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo

Shopping VillaLobos

Aqueles que buscam um companheiro canino poderão encontrar na zona oeste uma outra feira. Serão 10 cachorros em busca de um lar, que foram resgatados pela ONG Aliança com a Vida.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço para cadastro. Assim como no Mooca Plaza, a família deverá passar por uma entrevista com equipe de voluntários.

Serviço

Data: 19 de outubro, das 10h às 13h

Local: Estacionamento externo do shopping, ao lado da Feira de Orgânicos

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Shopping Tamboré

Em Barueri, região metropolitana de São Paulo, o shopping receberá mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos. Os animais foram acolhidos pelas ONGs Organização de Amparo Animal e S.O.S. Pet Alpha.

Para levar o bichinho para casa, os requisitos são: ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Os interessados passarão por uma triagem e precisarão assinar um termo concordando com o acompanhamento de voluntários após a adoção.

Serviço

Data: 19 de outubro, das 10h às 18h

Local: Estacionamento aberto do shopping

Endereço: Avenida Piracema, 669 – Tamboré, Barueri