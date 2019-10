Sarampo: Sábado haverá novo Dia D da vacinação

Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e postos de saúde do estado estarão abertos para o Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado. As unidades funcionarão das 8h até as 17h.

O foco é vacinar crianças de seis meses a menos de cinco anos, faixa etária propensa a desenvolver complicações da doença. É pedido levar a carteira de vacinação da criança para avaliar a necessidade de receber a imunização.

Atualmente, o estado passa por um surto de sarampo: São Paulo já teve 8.619 casos, com 12 mortes. Na capital, foram 4.923 confirmações e 5 óbitos neste ano. Por isso há a campanha e o alerta para imunizar todas as crianças que não estiverem em dia com as doses.

O sarampo é causado por um vírus altamente transmissível e seus sintomas são febre alta, coriza, conjuntivite, tosse, falta de apetite, além de manchas vermelhas na pele. Em casos mais graves pode gerar complicações, como otite média aguda, pneumonia, laringite, problemas cardíacos e até matar.

A nova campanha começou no último dia 7 e visa imunizar 2,2 milhões de crianças no estado.

A Campanha:

• Quem deve ser vacinado. Crianças de 6 meses a menos de 5 anos.

• Quando. Sábado haverá as UBSs estarão abertas para aplicar as doses.

A campanha voltada para esta faixa etária deve se encerrar no próximo dia 25.

• Horário. Das 8h às 17h.