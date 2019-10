São Paulo recebe a primeira edição do Salão do Imóvel

A primeira edição do Salão do Imóvel começa nesta sexta-feira (18) em São Paulo. O evento tem como objetivo expandir os acessos às ofertas do setor imobiliário, com preços e locais variados.

Leia mais:

Metro Indica: Com peças e espetáculos, várias atrações culturais chegam a São Paulo

Veja os eventos gratuitos em São Paulo deste fim de semana

A feira contará com 40 empresas do ramo, sendo que muitas delas terão brindes à disposição. Além disso, a Caixa Econômica Federal fará um leilão no sábado (19) com descontos que podem chegar a 50%.

O Salão do Imóvel SP acontece no Expo Center Norte entre os dias 18 e 20 de outubro. Veja a lista completa de imóveis no site do evento.

Serviço

Salão do Imóvel SP

Local: Expo Center Norte (tel.: 2089-8500)

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Data: 18, 19 e 20 de outubro

Ingressos: Grátis