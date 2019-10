PSL: Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselmann trocam farpas nas redes sociais

A disputa de poderes dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, têm dominado as postagens de seus membros.

Nas redes sociais, parlamentares expõem rixas internas na sigla – estas que foram agravadas após a votação para decidir a liderança do partido, na qual parte da base apoiou o deputado Eduardo Bolsonaro, enquanto outros tantos votaram pela permanência de Delegado Waldir no cargo.

Na quinta-feira (17), o filho do presidente, que perdeu a votação, atacou a deputada federal Joice Hasselmann, que votou por Waldir.

Ele publicou uma montagem em que a face de Joice aparece estampando uma nota de três reais – uma referência à suposta "falsidade" da jornalista.

Eduardo ainda a criticou: "[Joice] se acha dona de tudo – "porque EU aprovei", "EU sou mais filha do que os filhos do presidente", "EU sou a Bolsonaro de saias", mas correu a noite coletando assinaturas para termos Delegado Waldir de líder".

Joice, uma das mais ferrenhas apoiadoras do presidente Bolsonaro durante as eleições, chegou a ser retirada da liderança do governo na Câmara dos Deputados, em retaliação ao seu voto.

Reprodução/Twitter

Como resposta, a deputada republicou a imagem da nota de três reais, e rebateu: "Não tenho medo da milícia, nem de robôs! Meus seguidores são DE VERDADE, orgânicos. E não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado".

A utilização da internet e das redes sociais como meio de disseminar influência política é prioritária para o governo Bolsonaro, os filhos do presidente e tantos outros nomes da sigla PSL.

Em sua resposta, Joice faz referência à acusações de que Eduardo, tal como Flávio, Carlos e outros membros da base bolsonarista, utilizariam contas falsas e robôs para disparar postagens defendendo seus interesses.

O presidente Jair Bolsonaro continua a evitar comentários sobre as disputas internas no partido, porém garantiu já estar recebendo convites de outras siglas.