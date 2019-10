Previsão do Tempo: frente fria chega a São Paulo neste sábado

Uma frente fria começa a se instalar no literal paulista, prometendo mudanças de temperatura no final de semana.

LEIA MAIS:

PSL: Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselmann trocam farpas nas redes sociais

Quadrilha planejava executar diretor de presídio em São Paulo

Confira a previsão do tempo para sábado e domingo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Sábado (19)

O dia começa nublado, porém ainda com sensação de abafamento e calor. O sol aparece brevemente até o período da tarde, porém a partir de então, chuvas de intensidade fraca a moderada podem chegar à capital paulista.

O sábado termina com garoas e queda de temperatura. As temperaturas variam entre 18ºC e 26ºC.

Domingo (20)

As temperaturas tem baixa mais significativa neste domingo, com a chegada do que o CGE chama de "ar frio de retaguarda".

Os ventos aumentam, e, com eles, a taxa de umidade do ar também sobe. O dia também poderá ter maior nebulosidade.

Chuviscos também podem ocorrer ao longo do domingo, aumentando a sensação de frio. As temperaturas variam entre 15ºC e 21ºC no decorrer do dia.