Ônibus perde o controle, invade terreno e derruba poste na estrada do Alvarenga, em São Paulo

Um acidente envolvendo um ônibus bloqueou a estrada do Alvarenga, no bairro de Pedreira, em São Paulo. O veículo perdeu o controle e invadiu um terreno, derrubando um poste e atingindo um carro.

A estrada foi totalmente bloqueada na manhã desta sexta-feira (18) na região da rua dos Mandis, sentido centro. Uma faixa também foi fechada no sentido do bairro.

A SPTrans informa que não havia passageiros no interior do ônibus na hora do acidente. Em nota, ainda informa que “irá aplicar as sanções pertinentes à empresa responsável pelo ônibus 63.011 e o veículo será recolhido, só voltando a operar após inspeção da SPTrans constatar que o coletivo está em condições adequadas.

O motorista encontra congestionamento desde a avenida Ademar Gonzaga no sentido do centro. Para o bairro, há trânsito complicado da Rua do Roseiral até Rua dos Calangos.