Mauricio de Sousa vai encerrar seminário do Metro em São Paulo

Um dos mais famosos cartunistas do Brasil, Mauricio de Sousa é também um dos maiores especialistas em infância do país. Os personagens criados por ele não fazem parte apenas do lazer dos pequenos. Eles têm contribuído – e muito – para a educação infantil, servindo como recurso pedagógico nas salas de aula, em escolas privadas e públicas de todo o país. É sobre isso que o criador da Turma da Mônica falará no encerramento do Seminário Educação Infantil 2019, evento que o Metro Jornal promoverá amanhã. Ainda restam algumas vagas para o evento.

“Construindo valores com a Turma da Mônica” é o título da palestra que fecha o painel “Filhos Melhores para o Mundo”.

O painel será aberto pela educadora portuguesa Magda Gomes Dias, que falara sobre a construção da inteligência emocional na primeira infância e lançará no evento a primeira edição brasileira de um dos seus best-sellers (leia sobre o lançamento ao lado). O painel ainda contará com a participação da consultora educacional e escritora Priscila Boy, que abordará o tema das competências socioemocionais.

Ao longo de todo o dia, serão 16 palestrantes distribuídos por cinco painéis, entre eles a psicóloga Rosely Sayão e o escritor Pedro Bandeira. A curadoria de conteúdo é da jornalista Ivana Moreira, colunista de educação infantil do Metro Jornal. Ela lembra que as vivências da primeira infância, de 0 a 6 anos, são fundamentais para a formação dos futuros adultos. “Não faltam pesquisas na neurociência para comprovar a importância do investimento em educação infantil.”

Best-seller será lançado no evento

Fundadora da Escola da Parentalidade Positiva em Portugal, a educadora Magda Gomes Dias garante que há, sim, formas simples e práticas para educar crianças resilientes, positivas e felizes. E sem que os pais abdiquem da autoridade, equilibrando tudo com mimo, carinho e amizade. É isso que ela ensina no livro “Crianças Felizes”, que está ganhando sua primeira edição brasileira. A versão nacional da obra será lançada amanhã, durante o Seminário Educação Infantil.

Lançado em 2015 em Portugal, “Crianças Felizes” tornou-se um best-seller por lá e já está na 10ª edição. A sessão de autógrafos aberta ao público ocorrerá às 19h, no Centro de Convenções Rebouças, após o encerramento do seminário.

SERVIÇO

Seminário de Educação Infantil.

SÁBADO, das 8h às 19h.

Informações e inscrições: www.seminarioeducacaoinfantil.com.br