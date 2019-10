Desabamento de prédio em Fortaleza tem seis mortos; quatro pessoas seguem desaparecidas

Aumentou para seis o número de mortes confirmadas após o desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza (CE), na terça-feira (15). Na noite de quinta (17), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que retirou mais dois corpos dos escombros do prédio – que já foram identificados.

Os nomes das seis vítimas identificadas são:

Frederick Santana dos Santos, de 30 anos; Izaura Marques Menezes, 81 anos; Rosane Marques de Menezes, 55 anos; Antônio Gildasio Holanda Silveira, 60 anos; Nayara Pinho Silveira, 31 anos; Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos.

Outras sete pessoas foram resgatadas com vida e quatro seguem desaparecidas. Não há previsão de encerramento das buscas pelo Corpo de Bombeiros. O comandante-geral da corporação, Coronel Luis Eduardo Holanda, afirmou que ainda há esperança de encontrar sobreviventes.

