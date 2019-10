Comitiva do PSL suspende cinco deputados do partido

A comitiva nacional do PSL (Partido Social Liberal) decidiu suspender cinco deputados do partido nesta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pelo líder do partido no Senado, Major Olímpio, para a Rádio Bandeirantes.

Os políticos em questão são: Alê Silva (MG), Bibo Nunes (RS), Carlos Jordy (RJ), Carla Zambelli (SP) e Filipe Barros (PR). Todos eles assinaram uma lista de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro (SP) se tornar o líder do partido.

Caso o filho do presidente da República assumisse tal liderança, ele estaria entrando no lugar do Delegado Waldir (GO).