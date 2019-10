Carro com R$ 6,4 milhões de dívida com impostos e multas é apreendido em Rio Claro

As multas de infrações de trânsito têm o objetivo de coibir novas ações imprudentes de um motorista – afinal, muitos só se importam em cumprir leis quando começa a doer no bolso.

De vez em quando, porém, são apreendidos veículos com pendências tão grandes que ultrapassam o patrimônio da maioria dos brasileiros. Em Rio Claro, no interior de São Paulo, um Corsa de ano 2004 foi apreendido com saldo devedor de R$ 6,4 milhões.

O veículo foi guinchado pela Guarda Civil de Rio Claro, que afirmou que o carro já era monitorado, mas o motorista sempre evitava a abordagem dos agentes. As investigações tiveram início após denúncias de comerciantes que acusaram o Corsa de ocupar vagas de carga e descarga ou destinadas a idosos.

O carro não tinha registro de pagamentos de cobranças anuais, como IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, desde 2008. Ele foi apreendido na quinta-feira (17), após ser localizado em uma vaga de parada rápida, de 15 minutos. Segundo lojistas, o veículo ocupava o local por mais de uma hora.