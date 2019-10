Burger King abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

Na próxima segunda-feira (21), a rede de fast food Burger King promoverá uma feira de contratação para pessoas com deficiência. Serão abertas vagas de emprego nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná.

Além das lojas Burger King, também serão divulgadas oportunidades de emprego na área corporativa da empresa e nas lojas Popeyes, restaurantes focados em pratos com frango frito.

No evento, os candidatos terão a oportunidade de realizar o processo seletivo completo para as vagas disponíveis, desde a entrevista, entrega de documentos até o agendamento do exame médico admissional. O objetivo é de que o candidato já saia do evento pronto para aproveitar uma das oportunidades disponíveis.

As vagas contam com os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira.

A feira de empregos será no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) do Itaim Paulista, que fica localizado na Av. Marechal Tito, 3012.

Quem não puder comparecer presencialmente poderá se cadastrar no site vagas.com/burgerking.

Serviço:

Feira de empregos para PCD

Dia: 21 de outubro de 2019

Horário: 9h às 15h

Local: CAT do Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – na Subprefeitura do bairro.