Reino Unido e União Europeia chegam a acordo sobre Brexit

O Reino Unido chegou a um acordo com a União Europeia sobre o Brexit. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já anunciaram ter o acordo fechado, tendo sido alcançada uma solução para a questão das Irlandas.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, encontra-se em Bruxelas, reunido com Juncker num encontro protocolar, e deverá também fazer um anúncio do novo acordo ainda nesta quinta-feira (17).

“Apesar de lamentar profundamente o resultado do referendo de 23 de junho de 2016, continuo a acreditar que a União Europeia é melhor servida se houver uma saída ordenada e amigável do Reino Unido da nossa União”, escreveu Jean-Claude Juncker em uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, publicada no Twitter.

“No entanto, a ratificação do acordo de saída tem sido difícil no Reino Unido. De modo a ajudar o primeiro-ministro britânico a garantir a maioria necessária na Câmara dos Comuns, as negociações com o Reino Unido foram retomadas em setembro deste ano”, explicou.

De acordo com o presidente da Comissão Europeia, as negociações estão focadas no protocolo para a Irlanda e “procuraram identificar uma solução mutuamente satisfatória que dê resposta às circunstâncias específicas dessa ilha”.

“Os negociadores discutiram também a Declaração Política que estabelece o enquadramento da futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido”, avançou Juncker.

“Acredito que é o momento de completar o processo de retirada e seguir em frente, tão rapidamente quanto possível, para [proporcionar] as negociações sobre a futura parceria da UE com o Reino Unido”, concluiu, na carta endereçada ao presidente do Conselho Europeu.

Novo acordo

Boris Johnson também já anunciou no Twitter o que já considera um “grande novo acordo”.

“Agora o Parlamento deverá concluir o Brexit no sábado [19] para que possamos seguir em frente com outras prioridades como o custo de vida, o serviço nacional de saúde, os crimes violentos e o nosso ambiente”, declarou o primeiro-ministro britânico.