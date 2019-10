Quarta morte em desabamento de prédio em Fortaleza é confirmada pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quinta-feira (17) a quarta morte em decorrência do desabamento do edificío Andrea, em Fortaleza.

A vítima foi retirada da área dos escombros por volta das 6h40 do terceiro dia seguido de buscas. O corpo é de um homem, mas sua identidade ainda não foi revelada.

Das outras três vítimas, uma foi enterrada na quarta-feira (16) em Grande Fortaleza e duas estão no IML (Instituto Médico Legal) para identificação. Sete pessoas foram resgatadas com vida, segundo o comando do Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 6 pessoas estão desaparecidas sob os escombros. Mais de 300 profissionais trabalham nas buscas.