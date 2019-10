Ônibus arranca postes de luz na avenida Eliseu de Almeida

Motoristas e moradores enfrentam dificuldades na região da avenida Eliseu de Almeida, altura do número 1.200, na manhã desta quinta-feira (17). Um ônibus bateu e derrubou dois postes de energia elétrica durante a madrugada, em acidente sem feridos.

Após a batida, moradores da região relataram falta de luz. A via importante na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, chegou a ter suas duas pistas bloqueadas por volta das 6h. Às 8h, apenas o sentido centro seguia fechado, com o bairro tendo apenas a faixa de ônibus inacessível na altura do acidente.

Equipes da perícia são aguardadas no local para avaliar como remover o veículo e os postes com segurança, além de reestabelecer os pontos de energia elétrica afetados no local.

O motorista que passa pela região deve usar a avenida Deputado Jacobe Salvador Zveibil e seguir caminho pela avenida Francisco Morato. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as linhas de ônibus que utilizam a Eliseu de Almeida também foram desviadas.