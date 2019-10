Motorista pode parcelar pagamento de multas pela internet

Moradores da cidade de São Paulo poderão parcelar o pagamento de multas de trânsito em até 12 vezes no cartão de crédito. A divisão do valor pode ser solicitada através de empresas credenciadas pelo Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), pela internet.

Até o momento, duas empresas fornecem o serviço de parcelamento online: a Datalink e a Zapay Pagamentos.

Não poderão ser parceladas as multas inscritas em dívida ativa e os pagamentos inscritos em cobrança administrativa, além das infrações cometidas com veículos de outros Estados ou anotadas por órgãos que não permitam o parcelamento ou o pagamento com cartão.

Além da possibilidade de solicitar a operação pela internet, é possível efetuar presencialmente o serviço, que é oferecido por três empresas desde dezembro de 2018.

Há como parcelar as penalidades de trânsito nos postos do DSV dentro das unidades do Detran (Bom Retiro, Aricanduva e Guarapiranga); nas unidades do Descomplica SP (São Miguel Paulista, Campo Limpo, Santana/Tucuruvi e Butantã); na sede do Departamento de Transportes Públicos (DTP) e nas subprefeituras M’Boi Mirim e Aricanduva (confira os endereços completos abaixo).

Para realizar o parcelamento presencialmente, é preciso levar o número do Renavam do veículo e o cartão de crédito, além de um documento pessoal para comprovar a titularidade do cartão.

As empresas credenciadas operam o parcelamento por meio das bandeiras Mastercard, Visa e Elo, sem qualquer custo para a Prefeitura, e o repasse dos valores arrecadados é feito diretamente à administração municipal.