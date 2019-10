Instituto Luisa Mell promove feira de adoção neste sábado em São Paulo

View this post on Instagram

Procura-se um dono de estimação! O melhor amigo que você tanto quer pode estar aqui, no Evento de Adoção. A ação acontece no dia 19/10 (sábado), das 10h às 18h, próximo ao Pet Park e contará com a presença da Luisa Mell e sua equipe. Venha conhecer o seu companheirinho! 🐶🐱