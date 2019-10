FGTS: Agências da Caixa vão abrir no sábado para saques

A Caixa inicia mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, com o pagamento para trabalhadores que não têm conta no banco. A partir de amanhã, pessoas nascidas em janeiro poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo.

Serão 4,1 milhões de pessoas nesta etapa, com injeção de R$ 1,8 bilhão na economia.

Para facilitar o atendimento, a Caixa vai abrir 2.302 agências em horário estendido amanhã, segunda (21) e terça-feira (22). Essas unidades também abrirão no sábado (19), das 9h às 15h (horário local). A lista das agências com horário especial está no site fgts.caixa.gov.br.

A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

Data inicial de saque para quem NÃO tem conta na Caixa, por mês de aniversário

• Janeiro: 18/10/2019

• Fevereiro: 25/10/2019

• Março: 8/11/2019

• Abril: 22/11/2019

• Maio: 6/12/2019

• Junho: 18/12/2019

• Julho: 10/01/2020

• Agosto: 17/01/2020

• Setembro: 24/01/2020

• Outubro: 7/02/2020

• Novembro: 14/02/2020

• Dezembro: 6/03/2020