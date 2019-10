Favela do Jaraguá tem barracos destruídos por incêndio

Um incêndio na madrugada desta quinta-feira (17) na favela do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, destruiu ao menos 20 barracos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada às 4h20 e, no total, 32 bombeiros em 10 viaturas trabalharam para controlar as chamas. O fogo foi apagado por volta das 5h45. Equipes fazem o trabalho de rescaldo no local, a rua Vicente Amato Sobrinho, altura do número 826.

