Assalto a carro-forte deixa feridos no aeroporto de Viracopos

Uma assalto a um carro-forte na manhã desta quinta-feira (17) deixou dois vigilantes feridos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A Polícia Federal faz buscas pelos criminosos e, até 11h, ninguém havia sido preso.

A ação dos bandidos assustou passageiros e funcionários que trabalham no local. À rádio BandNews FM, uma vendedora de uma loja de dentro do aeroporto afirmou que ouviu barulho de "muitos tiros" do lado de fora do terminal. A mulher, que não quis se identificar, relatou que policiais pediram para os comércios baixarem as portas.

Outros ouvintes disseram ainda que era possível ouvir os barulhos de tiros de dentro dos aviões – pousos e decolagens foram paralisados por 20 minutos a partir das 10h. Nas imediações do aeroporto, a rodovia Santos Dumont foi fechada pelos criminosos, que atravessaram duas carretas na pista e atearam fogo – a informação é da concessionária ABColinas, que administra a estrada.

Um dos carros usados pelos bandidos tinha inscrições da Aeronáutica. A transportadora de valores Brinks, vítima do assalto, disse estar levantando o que foi levado do carro-forte. Não há informações sobre o estado de saúde dos funcionários – um foi baleado na orelha e o outro na perna.