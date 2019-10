Vestibular: Univesp e Fatec abrem inscrições

Inscrições para os vestibulares da Fatec e da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) devem ser feitas pela internet.

A Fatec oferece 15.605 vagas em 73 unidades e recebe as inscrições pelo site www.vestibularfatec.com.br até as 15h do dia 11 de novembro. A taxa é R$ 70.

Na Univesp, os candidatos podem acessar o site vestibular.univesp.br até as 15h de 14 de novembro, para concorrer a uma das 16 mil vagas disponíveis. A taxa é de R$ 45.