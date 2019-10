Professora da Unicamp recebe prêmio para mulheres cientistas

A professora Taícia Fill, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi homenageada, na última quinta-feira (10), com o prêmio Para Mulheres na Ciência 2019. A cerimônia foi promovida pela L’Oréal Brasil, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC).

LEIA MAIS:

Reajuste: Correios aumenta preços de Sedex e PAC

Morre o diretor teatral Francisco Medeiros

O reconhecimento foi entregue para sete mulheres brasileiras. A docente desenvolve pesquisa para a produção de fungicida natural, com vistas ao combate de doenças que afetam a produção brasileira de laranjas. Nesta segunda-feira (14), a professora foi recebida pela reitoria da Unicamp para falar sobre o estudo e a premiação.

“Foi incrível o reconhecimento e acho que é importante porque acaba inspirando as outras mulheres, principalmente as que estão em início de carreira e têm um longo percurso pela frente. Sabe que não é fácil, que existe uma série de dificuldades, mas acho que é uma forma de incentivar as jovens professoras”, salientou Taícia Fill.

De acordo com ela, pesquisar uma alternativa ao uso de agrotóxicos, que são compostos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, é fundamental, até porque os organismos ficam resistentes aos agrotóxicos ao longo do tempo.