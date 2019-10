São Bernardo ganha primeiro centro integrado de segurança do estado

Foi inaugurado na terça-feira (15), na avenida Redenção, no centro de São Bernardo, o primeiro COI (Centro de Operações Integradas de Segurança) do estado de São Paulo. O evento contou com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e do governador João Doria, ambos do PSDB.

Em um espaço com cerca de 1,9 mil metros quadrados, o novo equipamento público de segurança abrigará quatro efetivos com funções diferentes, mas que se complementam: 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), DPPI (Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso), Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e GCM (Guarda Civil Municipal).

No total, foram investidos R$ 2 milhões na execução do projeto, incluindo reforma do prédio, contratação de funcionários e compra de materiais. Metade dos recursos foi viabilizado pela Ecovias, empresa responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. O outro montante saiu do caixa da Prefeitura de São Bernardo.

O COI funcionará 24 horas e, de acordo com a administração municipal, está localizado em um ponto estratégico – a menos de um km da rodovia Anchieta.

“Essa é a primeira unidade completa. Polícia Civil e Polícia Militar juntas e atuando como deve ser. Poucos passos entre a inteligência das polícias. A ação integrada vai permitir mais eficiência e agilidade”, afirmou o governador de São Paulo, João Doria.