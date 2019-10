Previsão do Tempo: calor chega a 30ºC em SP; chuva pode cair durante tarde e noite

O calor volta a aumentar em São Paulo nesta quinta-feira (17).

O dia começa nublado, porém o sol aparece durante a manhã, fazendo subir a temperatura na capital.

À tarde, a máxima atinge os 30ºC. O dia tem grande variação de temperatura, com mínima em 18ºC.

No entanto, pancadas isoladas de chuva poderão cair entre tarde e noite. O CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, explica que a combinação do calor com a entrada da brisa marítima facilita a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva.

A precipitação, porém, será apenas em certas áreas, e não deve durar muito tempo.

A umidade também volta a cair na quinta-feira, com taxas entre 35% e 90%.