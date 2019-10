Parques de São Paulo são inseguros para 89%

Pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, mostrou que 89% dos paulistanos avaliam os parques e praças públicos da capital como pouco ou nada seguros para crianças e adolescentes. Na pesquisa “Viver em São Paulo: Crianças e Adolescentes”, foram abordadas questões em relação à segurança de equipamentos públicos e o levantamento revela que 34% consideram os parques como nada seguro e 55% pouco seguro.

Quadras poliesportivas da cidade também foram mal avaliadas pelos entrevistados: 82% as consideraram inseguras para esse público.

Jorge Abraão, coordenador geral da rede, explica que a pesquisa levantou o sentimento de insegurança das pessoas em acessar esses lugares. “As pessoas deixam de ir aos locais muitas vezes por problemas de conservação, iluminação, policiamento etc.”, comentou.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente afirmou que todos os parques possuem vigilância durante 24 horas em pontos vulneráveis e que a Guarda Civil Metropolitana realiza rondas para resguardar o patrimônio público e fiscalizar a movimentação dos equipamentos. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente não respondeu sobre os parques que administra.