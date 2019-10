Outubro Rosa: Abertas inscrições para mamografia gratuita

A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem vai oferecer mais de 400 mamografias gratuitas, em parceria com a ONG Américas Amigas, entre os dias 21 e 26 de outubro, no Centro Empresarial de São Paulo.

Para participar, as mulheres precisam ter ao menos 40 anos, se cadastrar no www.americasamigas.org.br a partir de hoje e comparecer no dia e horário agendados, com RG e carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde).