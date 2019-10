Mega-Sena: confira os números desta quarta-feira e veja se ficou milionário

São nada menos do que R$ 34 milhões esperando um apostador que consiga acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal no concurso 2.198 desta quarta-feira, dia 16 de outubro.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Mega-Sena milionária são:

01, 11, 34, 36, 44, 56

No sorteio da última segunda-feira, ninguém levou o prêmio principal, que acumulou pela quarta vez consecutiva, mas 150 pessoas fizeram a quina e levaram para casa R$ 20.886,96.

Outros 7.727 apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 579,23.

